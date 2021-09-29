5. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Düzenlenecektir. Hatay İlimiz ve Altınözü ilçemizin Tarım Ekonomisinde önemli bir yeri olan Zeytin ve Zeytinyağı'nın tanıtımı için Hatay Valiliği himayelerinde Altınözü Kaymakamlığı ve Altınözü Belediyesi tarafından bu sene 5'incisi düzenlenecek Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali 23 -24 Ekim 2021 tarihleri arasında Altınözü ilçemizde gerçekleştirilecektir. Akdeniz Bölgesindeki Zeytin üretiminin % 30'unu gerçekleştiren ve bu payla ilk sırada yer alan Hatay İlimiz; Türkiye'deki zeytin ağacı varlığı bakımından %10 luk bir paya sahiptir. Toplam Tarım Arazilerinin %52'sini zeytinliklerin oluşturduğu Altınözü İlçemiz; Zeytinlik alanı varlığıyla Hatay Zeytinlik alanlarının % 33'ne sahip olup, Hatay ilimizin Zeytinyağı'nın yaklaşık %50'sini üretmektedir. Zeytin ve Zeytinyağı üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçemiz mevcut birçok zeytin çeşidinin aynı zamanda gen kaynağıdır. Bu nedenle bölgenin gelecekte önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olabilmesi temel hedeflerimiz arasında yer alması nedeniyle; Altınözü Zeytin ve Zeytinyağını ülke genelinde tanıtmak, üreticiler arasında ilçemizin önemli tarım ürünlerinden biri olan Zeytinin önemine dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Zeytin ve Zeytinyağı Festivalini düzenlenmekteyiz. Binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir ilçe olan Altınözü ilçemiz, doğal güzellikleri, kültürel dokusu ve tarihi değerleriyle turizm konusunda önemli bir yere sahiptir. Altın Zeytin Cam Seyir Terası, Ters Ev, Zipline, Asma Köprü, Altınözü Yunushan Roma Nekropol Alanı, Koz Kalesi, Tokaçlı Zeytin Müzesi, Kırkgöz Mağaraları ve inanç turizmiyle Altınözü ilçemizi, ülkemizde hızla gelişen turizm sektöründe daha ön plana çıkartarak, turizm alanında hak ettiği noktaya getirmek festivalimizin hedefleri arasındadır. 23 Ekim 2021 Cumartesi günü festival programında Kortej Yürüyüşü, Sezonun ilk Zeytin Hasadının Gerçekleştirilmesi, Zeytinyağlı Yemek Yarışması, En Güzel Traktör Süsleme Yarışması Zeytin Kırma Yarışması, Zeytinyağlı Gar Sabunu Atölye Çalışması, Tandır Atölye Çalışması, Sahrap SOYSAL, Maksut AŞKAR, Hazer AMANİ, Mehmet ÖZER ve Adnan ŞAHİN ile söyleşi gerçekletirecek olup, Mustafa CECELİ Konseri ile ilk gün programı sona erecektir. 24 Ekim 2021 Pazar günü ise Aba Güreşi Müsabakaları, Zeytin Yeme Yarışması gerçekleştirilecektir.

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