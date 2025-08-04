5 Ağustos Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

Yasama, yürütme ve yargı alanındaki gelişmelerin yer aldığı Resmi Gazete'de, bakanlıkların yeni genelgeleri, kamu personeline ilişkin atama kararları ve mahkemelerin önemli hükümleri okurlara sunuluyor. Ayrıca, özel sektör ve kamu kuruluşlarının ilanları da bugünkü sayıda dikkat çeken diğer başlıklar arasında. Resmi Gazete'nin tam metnine PDF formatında erişmek isteyenler, e-Devlet üzerinden veya Resmi Gazete'nin internet sitesinden belgeyi indirebilirler. Peki, 5 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de hangi önemli kararlar açıklandı? İşte günün öne çıkan resmi duyuruları ve ayrıntıları…

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI!

Bugün yayımlanan 321046 sayılı Resmi Gazete'de hangi atamalar ve kararlar yer aldı? İşte 5 Ağustos 2025 Salı gününe ait Resmi Gazete'de yayımlanan önemli gelişmeler ve detaylar…

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, yasama bölümüne ilişkin yeni kanunlar ve değişiklikler duyuruldu. Meclis'ten geçen yasa teklifleri ve Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe giren düzenlemeler, bugünkü sayıda ilan edildi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Hükümet tarafından alınan yeni kararlar, idari düzenlemeler ve kamu kurumlarına yönelik talimatlar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlara ait atama ve görev değişiklikleri de bu bölümde yer aldı.

RESMİ GAZETE ATAMALAR LİSTESİ

5 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleşen atama ve görevlendirmeler duyuruldu. Merkez ve taşra teşkilatlarında yapılan kadro değişiklikleri, yönetici atamaları ve personel hareketliliği, bugünkü sayıda ilan edildi.

YARGI BÖLÜMÜ KANUNLARI VE KARARLARI

Yargı alanında yapılan düzenlemeler, mahkeme kararları ve HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) tarafından alınan atama kararları, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, yargı reformu kapsamında yapılan değişiklikler de bu bölümde yer aldı.

GÜNÜN İLANLARI VE DUYURULARI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, kamuoyunu ilgilendiren çeşitli ilanlar ve duyurular da yayınlandı. İhaleler, iş ilanları, şirket birleşmeleri ve resmi kurumların duyuruları, bugünkü sayıda okurlara sunuldu.

RESMİ GAZETE PDF İNDİRME SEÇENEĞİ

5 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'nin tam metnini PDF formatında indirerek, tüm karar ve ilanları detaylıca inceleyebilirsiniz. Resmi Gazete'nin dijital arşivine erişim sağlayarak, güncel gelişmeleri takip edebilirsiniz.

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