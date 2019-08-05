5 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz"Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor""Futbolcularımız birbirine alıştı""Erol Bulut, çok kaliteli ve değerli bir hoca""Erol hocanın, Abdullah Avcı'dan çok şey öğrendiği belli""Taraftarımızı şimdiden tribüne...
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz
"Şu anda bir eksiğimiz görünmüyor"
"Futbolcularımız birbirine alıştı"
"Erol Bulut, çok kaliteli ve değerli bir hoca"
"Erol hocanın, Abdullah Avcı'dan çok şey öğrendiği belli"
"Taraftarımızı şimdiden tribüne davet ediyorum"
BEŞİKTAŞ KAMP RAPORU
Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı'nın sistemine alışmaya çalışıyor
En büyük sorun gol atmak
Orta sahada olmazsa olmaz futbolcular Ljajic ve Dorukhan
Genç futbolcular kampta seviye atlayamadı
En az beş transfer şart görünüyor
AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLACAK
13.00/ 14.30 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un, yükselmeyi başarmaları halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli olacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılılarda yeni sezon hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
Avusturya'daki ikinci kamp dönemini tamamlayan Beşiktaş yurda döndü. Siyah-beyazlılar, 2 günü izinli geçirdikten sonra hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenmanla başlayacak.
TRABZONSPOR
11.30 Trabzonspor ile Vestel arasında sponsorluk anlaşması imzalanacak.
BASKETBOL
10.50 Avrupa Şampiyonası final maçında İspanya'ya 57-53 yenilerek Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, yurda dönecek.
21.30 FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Fransa ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
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