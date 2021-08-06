5 Ağustos 2021 Haberleri
5 Ağustos 2021 Manşet Haberleri.
- Isparta'daki orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
- Fatih Terim, Galatasaray taraftarını isyan ettirdi! Tepkiler çığ gibi
- Milas Belediye Başkanı'ndan yeni uyarı: Yangın, Yeniköy Termik Santrali'ne doğru ilerliyor
- Bakan Soylu: Termik santralde radyoaktif sızıntıya rastlanmadı
- 8 yaşındaki çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Ev basıp, şüpheliyi linç etmek istediler
- 3 gün önce gözaltına alınan genç evinde iple asılı halde bulundu
- Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen katil zanlısı Mehmet Altun 3 ayrı suçtan tutuklandı
- Jack Grealish rekor bonservisle Manchester City'de! Aston Villa'ya 100 milyon sterlin ödenecek
- İzleyenlerin içi sızladı! Köpeği göz göre göre ezip, arkasına bile bakmadan kaçtı
- Alman meteorologlar kimsenin duymak istemediğini söyledi, üstüne de tarih verdi! Türkiye'ye 50 derece sıcaklar geliyor
- Balık tutma keyfi hastanede bitti! Çocuğun kaşına saplanan kancayı itfaiye görevlisi çıkardı
- UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Molde'yle 3-3 berabere kaldı
- Öfkeli damat, ailevi sorunlarının nedeni olarak gördüğü kayınvalidesini öldürdü
- Ümitcan Uygun'un şüpheli olduğu Esra Hankulu'nun ölümünde ön otopsi raporu çıktı
- UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sivasspor, Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti
- Marmaris'te 8 gündür süren yangınlar tamamen sona erdi
- Yine gündem olmayı başardı! Kim Kardashian tanga bikinisiyle plaja indi
- Adana Demirspor, Manchester City'den kaleci Arijanet Muric'i renklerine bağladı
- Metro beklerken raylara düşen tekerlekli sandalyeli adamın hayatını başka bir yolcu kurtardı
- UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, sahasında St. Johnstone'la 1-1 berabere kaldı
- Milas'taki orman yangınları sonrası kül olan alanlar havadan görüntülendi
- Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek
- Yanan ormanlar nasıl yeşerecek? Uzman isim, dünyadan örnek vererek anlattı
- Hakan Sabancı için 'Beni böceklerin içine attı' diyen Aygün Aydın yeniden hapse giriyor
- Barcelona'da bir devrin sonu! Lionel Messi'yle yollar resmen ayrıldı
- Acılı kadının feryatları yürek yaktı! Küçük çocuk, annesinin kullandığı traktörün tekerinin altında kaldı
- Milli Güvenlik Kurulu sonrası bildiri yayınlandı: Orman yangınlarında alınacak ilave tedbirler görüşüldü
- Galatasaray'da St.Johnstone maçının ilk 11'i belli oldu! Yeni transferler görücüye çıkıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 108 kişi vefat etti, 24 bin 297 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray'da Radamel Falcao'ya ABD, Katar ve Meksika'dan teklifler geldi
- Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bu kez CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Muğla'da zeytinlik ve ormanlık alandaki yangınlara 6 tutuklama
- Teklifini reddedince kadını başından vurdu! Eski koca dehşeti kameralarda
- Beşiktaş'a müjdeli haber! UEFA gelirlerine el konulmayacak
- Bir ülke bu iddiayla çalkalanıyor! Kocasının tecavüz ettiği kadını ellerinden zorla tuttu
- Bakan Ziya Selçuk: Telafi eğitimlerinde yeni dönem hazırlıkları tamamlandı
- Çaresizliğin fotoğrafı! Yanan mahallelerini elleri kolları bağlı şekilde tepeden izlediler
- Galatasaray'dan taraftara dikkat çeken uyarı! Kulübe ceza verilmesine sebep olan kişilere maddi tazminat davası açılacak
- Görenler abla-kardeş sanıyor ama gerçek bambaşka! Seksenler'in yıldızı Yasemin Çonka ile oğlu gündem oldu
- Bakanlıktan sosyal medya fenomeni Batuhan Onur Maz'a suç duyurusu