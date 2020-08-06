5 Ağustos 2020 Haberleri
5 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
06.08.2020 00:15 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:15
- Beyrut patlamasının ilk inceleme sonuçları belli oldu! 6 ay önceki uyarı kelime kelimesine gerçek oldu
- Beyrut'taki patlamada 27 saat enkaz altında kalan küçük çocuk kurtarıldı
- Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'den harcama limiti tepkisi: Federasyonun açıklaması komedi
- Teknoloji devi Samsung, yeni Galaxy ürünlerinin tanıtımını yaptı
- 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
- İstanbul'da iki grup arasındaki silah kavga kanlı bitti: 1'i çocuk 2 kişi yaralandı
- Parti kuracağı konuşulan İnce, Hüsamettin Cindoruk ve Mesut Yılmaz'la görüştü mü? İddialara canlı yayında yanıt verdi
- Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir korucu şehit oldu
- Afyonkarahisar'da 18 yaşındaki genç, av tüfeğiyle öldürüldü
- Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı
- İzmir'de iki düğünde koronavirüs vakaları tespit edildi! Filyasyon ekipleri çalışmalara başladı
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
- Manchester City, Bournemouth'tan Nathan Ake'i 41 milyon sterline transfer etti
- Vakaların arttığı şu günlerde olacak iş değil! İYİ Parti'nin programında maske ve sosyal mesafe hiçe sayıldı
- Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
- Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
- İzmir'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis müdahale etti: 16 gözaltı
- Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi
- Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
- Alanyaspor'un yeni teknik direktörü Çağdaş Atan oldu
- Lübnan, patlamanın yaralarını sarmaya çalışırken bir yardım eli de Türkiye'den geldi
- Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
- Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
- Lübnan'daki patlamayla ilgili kafa karıştıran sözler: Ciddi şüpheler var
- Son Dakika: Türkiye'de 5 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1178 yeni vaka tespit edildi
- Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
- Birleşik Arap Emirlikleri'nin Acman kentinde bir çarşıda yangın çıktı
- Başakşehir, Kopenhag'a deplasmanda 3-0 yenildi ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
- Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'tan koronavirüs uyarısı: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu
- Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye harcama limiti göndermesi: İsyanlarını anlamıyorum, acılarını paylaşırım
- Arda Turan'dan imza sonrası ilk sözler! Profil fotoğrafını '66' ile değiştirdi
- Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı
- Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
- Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdi
- Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
- Nihat Özdemir'den harcama limiti sözleri: Gereken artırımlar varsa, bunları da yapacağız
- Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
- İsrail'den skandal sözler: Lübnan'da muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik
- Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
- Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?