5 Ağustos 2020 Çarşamba 31204 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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5 Ağustos 2020 Çarşamba 31204 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 5 Ağustos günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 5 Ağustos 2020 ve 31204 sayılı Resmi Gazete...

5 Ağustos 2020 Çarşamba 31204 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
05.08.2020 08:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 08:08

5 Ağustos tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 204 sayfadan oluşan 5 Ağustos 2020 Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31204 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2815)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– İletişim Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2814)

–– Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasına Özbekistan Cumhuriyeti'nin Katılması Nedeniyle Adı Geçen Anlaşmanın Uygulama Alanının 14/10/2019 Tarihinden İtibaren Özbekistan Cumhuriyeti'ni Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2816)

–– Avrupa Konseyine Birleşik Krallık Tarafından Yapılan Başvuru Uyarınca Ekli Listede Adları ve Onay İşlemlerinin Tarih ve Sayıları Gösterilen Avrupa Konseyi Sözleşmeleri ve Protokollerinin Uygulama Alanının Türkiye Cumhuriyeti Bakımından 27 Ekim 2019 Tarihinden İtibaren Cebelitarık'ı Kapsayacak Şekilde Değiştiğinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2817)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2818)

–– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2819)

–– Kütahya İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan Emet Espey KÖK Umutlu Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2820)

–– İdarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 2821)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/381)

–– Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2020/382)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402)

YÖNETMELİK

–– İletişim Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

GENELGELER

–– Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile İlgili 2020/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

–– Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

–– Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2016/9528 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı...

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