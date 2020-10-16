5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

16.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 16.10.2020 13:19
5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde konut inşasına devam etme kararından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde konut inşasına devam etme kararından derin endişe duyduklarını bildirdi.

5 ülke tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail'in yerleşim yerlerini genişletmesinin uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'in bu tutumunun İsrail ile Filistin arasında adil ve kalıcı bir barışın sağlanması ve iki devletli bir çözümü daha da tehlikeye attığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde 4 bin 900'den fazla konut biriminin inşasına devam etme kararından derin endişe duyuyoruz. İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarından kaynaklanan olumlu gelişmelerin arka planında, bu, ters etki yaratan bir adım." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in bu eyleminin Filistin ile diyaloğu yeniden başlatmak amacıyla taraflar arasında güven artırıcı çabaları da baltaladığına dikkati çekilerek, "Bu nedenle, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşimlerin inşasına ve Filistin yapılarının tahliyesine ve yıkılmasına derhal son verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı kararının tam olarak uygulanması istendi.

4 Haziran 1967 sınırlarındaki herhangi bir değişikliğin sadece taraflarca kabul edilmesi halinde tanınacağı altı çizilen açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarının ilhak etme planları kalıcı olarak askıya alınmalıdır. Her iki tarafı da tek taraflı adımlar atmaya değil, tüm nihai statü konularında ciddi diyaloğa ve doğrudan müzakereleri sürdürmeye çağırıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Vladimir Putin Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Ercan Kesal İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Garry Rodrigues
Daha Fazla Ebru Bayar Halil Kalay Sheyenne Shea Robert B. Wilson
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 5 AB ülkesi, İsrail'e Batı Şeria'da yerleşim birimi inşasını durdurma çağrısı yaptı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.10.2020 13:32:03. #1.15#
title