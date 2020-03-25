5.9 kilo esrarla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı
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Efeler, Aydın, 3. Sayfa

5.9 kilo esrarla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, piyasaya sürmeye hazırlandığı 5 kilo 960 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

25.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:02
5.9 kilo esrarla yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Efeler ilçesinde, piyasaya sürmeye hazırlandığı 5 kilo 960 gram esrar maddesiyle birlikte yakalanan uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonlarda doğu illerinden Aydın'a yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği tespit edilen K. İ. isimli şüpheliyi takip takibe aldı. Şüphelinin kullanmakta olduğu aracında ve valizinde ayrı ayrı paketlenmiş vaziyette toplam 5 kilo 960 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte adliyeye sevk edilen K.İ., 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapmak suçundan tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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