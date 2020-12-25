5,7 MİLYON GÖRÜNTÜLENMEYLE REKOR KIRDI

Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde hayranlarını coşturdu. Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen ve Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı izlenen konser 5,7 milyon görüntülenmeyle rekor kırdı. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı

24 Aralık 2020 – Vodafone'un gençlik markası Vodafone FreeZone, pandemi kısıtlamaları nedeniyle evde kalan müzikseverler için unutulmaz bir konser deneyimine imza attı. Vodafone FreeZone tarafından Vodafone Park'ta düzenlenen, Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserinde, Türk pop müziğinin yıldız ismi Edis sahne aldı. Seyircisiz gerçekleşen konserde Edis yaklaşık 1,5 saat sahnede kaldı ve 22 parça seslendirdi. Türkiye'nin dört bir yanından 5,7 milyon görüntülenmeye rekor kıran konser, Vodafone FreeZone YouTube kanalı üzerinden canlı olarak ve ücretsiz izlendi. Kapalı devre online bağlantı teknolojisiyle stat ekranlarına bağlanan izleyiciler Edis ile sahnede online deneyim yaşadı.





Konseri değerlendiren Edis, "Türkiye'nin ilk online canlı stadyum konserini gerçekleştirmekten mutluluk duydum. Heyecan verici ve çok özel bir deneyimdi. Dijital teknolojiler sayesinde mesafeleri ortadan kaldırdık. Kendimi hiç yalnız hissetmedim. Sürekli etkileşim halindeydik. Keyifli bir konserle 2020'ye veda ettik. Bu güzel organizasyon için Vodafone'a çok teşekkür ederim" dedi.& ;& ;





İzleyiciler led ekranlara yansıtıldı& ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ; & ;& ;





Vodafone FreeZone Online Edis Konseri için Vodafone Park'ta özel bir sahne kuruldu. Vodafone FreeZone'un diğer online konserlerinden farklı olarak izleyicilere gerçek bir konser atmosferi sunuldu. Seyircilerin dron çekimleriyle hem görüntü hem de müzikal anlamda kendilerini stadyumda hissetmeleri sağlandı. Konseri online izleyen gençler belirli periyotlarla led ekrana yansıtılarak konserin bir parçası haline getirildi.

Kaynak: Snob Magazin