5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da hasara yol açtı 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da hasara yol açtı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 17.24 sıralarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu.

5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'da da hasara yol açtı ERZURUM - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 17.24 sıralarında meydana gelen 5,7 şiddetindeki deprem Erzurum'un Çat ilçesinde de hasara neden oldu. Çat ilçesi Köseler, Karabey, Soğukpınar, Söbeçayır, Darabi, Mollaömer mahalleleri ve Tekman ilçesine bağlı Yuvaklı köyü Yemişli mezrasında ki evlerde hasarlar oluştu. Çat ilçesi Darabi mezrasında kafasına taş düşen bir vatandaş ise yaralandı. Depremin ardından bölgeye 100 çadır gönderildi 10 köyde hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kızılay bölgeye 2 öncü araç 1 ikram aracı ve 500 kumanya ulaştırdı. Evleri hasar gören vatandaşlar güvenli bölgelere sevk ediliyor. Öte yandan Erzurum Valisi Okay Memiş de bölgede incelemelerde bulunmak üzere Çat ilçesine hareket etti. Kaynak: İHA