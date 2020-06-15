5.6'lık deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi
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5.6'lık deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

5.6'lık deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi
15.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:02

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da  5.6 büyüklüğündeki deprem, ilçeye sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

Karlıova'ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin kaymakamlık binası önünde depreme yakalananlar panik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa koşanlar telefonla yakınlarını aramaya çalıştı. O panik anları da cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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