5, 6, 7 ve 9. Sınıf Düzeylerinde Çalışma Soruları Yayımlandı
5. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.6. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.7. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.9. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.Çalışma sorularına https://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/ adresinden de ulaşılabilir.
5. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.
6. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.
7. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.
9. Sınıf çalışma soruları için TIKLAYINIZ.
Çalışma sorularına https://yardimcikaynaklar. meb. gov. tr/ adresinden de ulaşılabilir.
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