5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yenmeyi başardı
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5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yenmeyi başardı

Şanlıurfa'da, korona virüs tanısı konulan 5,5 aylık bebek ile 9 yakını, tedavilerinin ardından iyileşip, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

5,5 aylık bebek ve 9 yakını korona virüsü yenmeyi başardı
12.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:43

Şanlıurfa'da, korona virüs tanısı konulan 5,5 aylık bebek ile 9 yakını, tedavilerinin ardından iyileşip, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Viranşehir ilçesinde yaşayan ve ismi açıklanmayan kişi, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri üzerine Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Korona virüs testi pozitif çıkan kişi, tedaviye alınırken, ailesinden 10 kişi de kontrol amaçlı hastaneye getirildi. Test yapılan 10 kişinin de sonuçları pozitif çıktı. Tedaviye alınan 11 kişiden, aralarında 5,5 aylık Semanur adlı bebeğin de olduğu 10 kişi, 10 günlük tedavinin ardından korona virüsü yenip, alkışlarla taburcu oldu.

Şanlıurfa'nın en küçük vak'ası

Kentte şimdiye kadar en küçük korona virüs hastası olan bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Tuğba Erat, "Yaklaşık 10 gün önce Viranşehir'de 11 hastadan oluşan bir aileyi kabul ettik. Bu ailede 18 yaş altında 7 çocuk bulunuyordu. Bunlardan en küçüğü 5,5 aylık olan Semanur bebekti. Bu bebek Şanlıurfa'da tespit ettiğimiz en küçük (Covid-19) pozitif hastamızdı. Baba dışında diğer aile fertlerini taburcu ettik" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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