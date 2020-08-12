5,5 ay aranın ardından halı sahalar faaliyete açıldı
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5,5 ay aranın ardından halı sahalar faaliyete açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun müjdeyi vermesinin ardından, halı sahalar 5,5 ay aranın ardından bugün faaliyete açıldı.

5,5 ay aranın ardından halı sahalar faaliyete açıldı
12.08.2020 13:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:35

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun müjdeyi vermesinin ardından, halı sahalar 5,5 ay aranın ardından bugün faaliyete açıldı. Bahçelievler Olimpik Spor Tesisleri'nde idmana gelen futbolseveler ise bu atmosferi çok özlediklerini söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 5,5 aydır kapalı olan halı sahalar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun duyurusunun ardından bugün açıldı. Bahçelievler Olimpik Spor Tesisleri'nde idmana gelen futbolseverler, atmosferi çok özlediklerini söyledi. Uzun süre evde kalan miniklerin idman yaptığı tesiste onlara velileri de eşlik etti. Çocuklarının idmanını izleyen velileri, zabıta ekipleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Veliler ise, çocuklarını korona virüs tedbirleri çerçevesinde spor yapmasından dolayı içlerinin rahat olduğunu söyledi.

Halı saha tesisleri her akşam düzenli dezenfekte ediliyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aranın ardından sonra faaliyete açılan halı sahalarda da bir dizi önlemler alındı. Önlemler çerçevesinde, her akşam düzenli olarak saha temizlenip, dezenfekte ediliyor. Tesisler ve soyunma odalarında kişi başına 6 metrekare alan düşecek şekilde planlanıyor. Giriş ve çıkış bölümünde elektronik ateş ölçme cihazları ile ateş ölçümü yapılıyor. Ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösteriliyor. Ortak kullanımı zorunlu kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra dezenfekte ediliyor. Soyunma odalarının ve duşların kullanımına izin verilmiyor.

"Bu sürecide hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum"

5,5 ay aranın ardından halı sahaların faaliyete açıldığını söyleyen Bahçelievler Olimpik Spor Tesisleri Koordinatörü Suat Şahin, "Yaklaşık 5,5 ay spordan uzak kaldık. Futbolu, hayatı ve öğrencilerimizi özledik. Uzun bir süredir savaştığımız pandemi süreci hayatın her alanında olduğu gibi bizi de etkiledi. Tabi Sağlık Bakanlığımızın söylediği tüm önlemleri alarak maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bizde bugün başladık. Giriş ve çıkışlar ayrı yerden yapılacak. Ateş ölçümü yapılıp dezenfekte verilecek. Kişisel eşyalarını evlerine götürecekler. Artık eskisi sistemin dışında bir sistem izliyoruz. Bu süreci de hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. 5,5 aydır antreman yapmadılar. Bu öğrenciler bizim elimizde büyüyen Türk futboluna kazandıracağımız önemli sporcular var" diye konuştu.

"Daha güçlü bir takım çıkarsa orada oynamak istiyorum"

Halı sahada futbol oynamayı çok özlediğini söyleyen 8 yaşındaki Toprak Yılmaz, "Ben futbol sahalarının açılmasını çok uzun zamandır bekliyordum. Tatilde bahçede babamla idman yaptım. Açıldı Allah'a şükür şuan çok mutluyum. İlk antrenman çok iyi gidiyor. Daha güçlü bir takım çıkarsa orada oynamak istiyorum" dedi.

"Günlük hayatımızda nasıl tedbir alıyorsak spor hayatımızda da öyle tedbir alıyoruz"

Futbol maçı esnasında mesafeye dikkat ettiklerini söyleyen İsmail Çınar, "Çok özledik, sevdiğimiz bir şeyi her zaman özleriz zaten. Günlük hayatımızda nasıl tedbir alıyorsak spor hayatımızda da öyle tedbir alıyoruz. Giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılıyor. Zaten kendi kıyafetlerimizi kendimiz getiriyoruz. Duş alanlarımız kapalı. Duşlarımızı da evde alıyoruz. Maç esnasında da çok fazla temas kurmamaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Güvenle çocuklarımızı getiriyoruz"

Çocuğunu gönül rahatlığıyla halı sahada oynamaya getirdiğini söyleyen anne Cemile Özkalçıl, "Burada yeteri kadar tedbir alındığını düşünüyorum. Güvenle çocuklarımızı getiriyoruz. Herkes sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyor. Maskelerimizi hiç çıkarmıyoruz. Her yerde dezenfektan var. Girişlerde herkesin ateşi ölçülüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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