5.4 İnç iPhone 12, 2020 iPhone SE'den Daha Küçük Olabilir
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5.4 İnç iPhone 12, 2020 iPhone SE'den Daha Küçük Olabilir

iPhone 12, küçük iPhone modellerini seven ancak 4.7 inç iPhone SE 2020 modelini beğenmeyenler için en iyi alternatiflerden biri olacak.

5.4 İnç iPhone 12, 2020 iPhone SE'den Daha Küçük Olabilir
19.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:54

iPhone 12, küçük iPhone modellerini seven ancak 4.7 inç iPhone SE 2020 modelini beğenmeyenler için en iyi alternatiflerden biri olacak. Apple'ın Eylül ayında tanıtması kuvvetle muhtemel iPhone 12 serisinin en küçük modeli olacak 5.4 inç iPhone 12 ile iPhone SE 2 karşılaştırması EverthingApplePro tarafından yapıldı.

Büyük Ekranlı Küçük iPhone Modeli

Bu yıl piyasaya sürülen yeni nesil iPhone SE, en küçük iPhone'un boyutunu 4 inç'ten 4.7 inç'e yükseltti. iPhone 8'in gövdesini kullanan 2020 iPhone SE, Türkiye fiyatıyla bile şu anda Apple Mağazası'nda satın alınabilecek en uygun fiyatlı iPhone. Yalnız yakın zamanda hem tasarımsal hem de donanımsal olarak güncel bir küçük ekranlı iPhone daha göreceğiz. Eylül ayında tanışacağımız iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone Pro Max modelleri arasında en ufak iPhone modeli 5.4 inç ekran taşıyacak.

5.4 inç iPhone 12 Nasıl Olacak?

5.4 inç iPhone 12 kağıt üzerinde 4.7 inç 2020 iPhone SE'den daha büyük ancak bu sadece ekranın boyutu, cihazın kendisi değil. Gerçekte bu iPhone 12 modeli kullandığı modern tasarım sayesinde yeni iPhone SE'den daha küçük olabilir. iPhone X'den esinlenen çentikli tasarım, çok fazla yer kaplayan Home tuşunu kaldırmakla birlikte çerçeveleri de inceltiyor. EverythingApplePro tarafından yayınlanan videoda 5.4 inç iPhone 12'nin (CAD tasarımına dayalı) üç boyutlu yazdırılmış sürümü ile 2020 iPhone SE karşılaştırılmasını izliyoruz. 2. Nesil iPhone SE daha büyük olmasına rağmen daha küçük ekran sunuyor.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKA

— EverythingApplePro (@EveryApplePro) June 18, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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