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Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkez üssü Düzce'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 şiddetindeki depremin yaşattığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL (İHA) - Merkez üssü Düzce'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 şiddetindeki depremin yaşattığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.3, derinliğinin de 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18 kilometre olarak açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Düzce'de de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı. Cadde ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu oluştu, trafikte ise aksamalar meydana geldi.

"OLUMSUZ DURUM BİLDİRİLMEDİ"

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlimizde 15.40 sıralarında meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şu ana kadar kurumlarımıza herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Vatandaşlarımızı bir süre soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan depremin şiddetini hisseden vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların sarsıntı bittikten sonra bulundukları binalardan korkuyla dışarıya çıktığı anlar yer alıyor.

(Ali Yıldız/İHA)

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

Deprem anında panik içinde böyle kaçıştılar

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