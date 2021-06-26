5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
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5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi

5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de dün gece 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bugün 11 bin aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sabahın erken saatlerinde okullara koştu.

BİNGÖL'de dün gece 5.2 büyüklüğünde depremin ardından bugün 11 bin aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için sabahın erken saatlerinde okullara koştu.

Dün gece 5,2 büyüklüğündeki depremle sarsılan Bingöl'deki öğrenciler, YKS için okullara geldi. Deprem nedeniyle birçok vatandaşın geceyi dışarıda geçirdiği kentte, 43 kurumda yaklaşık 11 bin öğrenci sınava girdi.

Bir yıldır YKS'ye hazırlandığını belirten Emrah Çoban, "Sınava bir yıldır hazırlanıyoruz, ama pandemi bizi çok etkiledi. Dün gece de bir deprem yaşadık. Şimdi sınava gireceğim" dedi.

Oğlunu sınava getiren Halil Yarçin ise, "Çocuğumu sınava getirdim. Bir yıldır evde çalışıyorlar, çok da zorluk çektiler. Hem pandemi hem sınav stresi nedeniyle çok zorluk çektiler. Dün akşam deprem oldu, onun da etkisi var. Onlar içerde soruları çözüyor, biz de dışarıda onlara dua ediyoruz. Allah'ın izniyle inşallah başarılı olacaklar" diye konuştu.


5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi
5,2'lik depremin yaşandığı Bingöl'de 11 bin aday YKS'ye girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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