5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde taraflar Cenevre'de bir araya geldi
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5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde taraflar Cenevre'de bir araya geldi

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansının son gününde taraflar Cenevre'de bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın son gün oturumu başladı.

Konferansın üçüncü günü toplantıları TSİ 11.10'da başladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansın tek oturumda tamamlanması bekleniyor.

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi Kıbrıs konferansına, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab heyet başkanları olarak katılıyor.

Öte yandan, BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konferansın sona ermesinin ardından basın toplantı düzenleneceği belirtildi.

Basın toplantısının öğle saatlerinde gerçekleşmesi beklenirken, toplantıya kimlerin katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, 27 Nisan'da başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

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