5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor
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5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlık ettiği konferansta, günün ilk oturumu TSİ 11.20'de başladı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasını yaptıktan sonra sırasıyla Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab söz alacak.

Verilecek aranın ardından günün ikinci oturumunda Guterres, Bakan Çavuşoğlu ve diğer heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Basına kapalı toplantılar BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştiriliyor.

BM Genel Sekreteri Guterres, akşam da heyet başkanları onuruna gayriresmi akşam yemeği verecek.

Konferans yarın sona erecek.

5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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