5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı ikinci gününde Cenevre'de devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans ikinci gününde devam ediyor.