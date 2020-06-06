5.0 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı
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5.0 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı

5.0 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı Pütürge'yi yine deprem vurdu 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan Malatya'nın Pütürge ilçesi bu sefer de 5.0 şiddetindeki depremle sarsıldı.

06.06.2020 00:52 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:57

5.0 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı

Pütürge'yi yine deprem vurdu

MALATYA - 24 Ocak'ta yaşanan Elazığ Sivrice depreminde ağır hasar alan Malatya'nın Pütürge ilçesi bu sefer de 5.0 şiddetindeki depremle sarsıldı. Can kaybının yaşanmadığı depremde Malatya Valiliği ilk belirlemelere göre 20 evde ağır hasar oluştuğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre Cuma akşamı saat 21.06'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesin olan 5,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Bir önceki depremde hasar gören evlerin yeni depremle birlikte hasarlarının arttığı ve bazı evlerde de ise ağır hasarlar oluştuğu öğrenildi.

Depremin merkez üssü olarak kayıtlara geçen ilçeye bağlı Çayköy Mahallesinde de birçok evde derin çatlaklar yaşandı. 24 Ocak Sivrice depremi sonrası kendilerine verilen çadırlarda kalan vatandaşlar, 6,8 şiddetindeki depremden daha çok sallandıklarını söyleyerek dışarı kaçtıklarını dile getirdiler.

Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat, deprem anında evde olduklarını ve sarsıntı ile birlikte hemen dışarı kaçtıklarını söyleyerek, "24 Ocak'taki Sivrice depreminden daha şiddetli bir sarsındı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

Ocak ayındaki deprem sonrası tüm köydeki evlerde çadır dağıtıldığını ve birçok ailenin de çadırda kaldığını aktaran Muhtar Murat, "Önceki depremde de devletimiz her ihtiyacımız için koştu. Sağolsunlar şimdi de tüm yetkililer bizleri arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Karakaş'da deprem sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Evlerimizin çoğu zaten 24 Ocak'taki büyük depremde ağır hasar gördü. Bende Malatya'daydım deprem anında, hemen yola çıkarak bölgemize geldik ve Belediye Başkanımız, muhtarlarımız ile incelemelerde bulunuyoruz" diye konuştu.

Tek tesellilerinin can kaybı ve yaralı olmaması olduğunu ifade eden Karakaş, "Evleri ağır hasarlı olan vatandaşlarımıza buradan bir daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen hasarlı evlere girmeyelim, çadırlarda kalalım" dedi.

Karakaş ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da deprem sonrası bölge ile yakından ilgilendiğini ifade ederek, depremzedeler için tüm tüm ihtiyaçların karşılandığını söyledi.

5.0 büyüklüğündeki deprem evlerde hasara yol açtı

Kaynak: İHA

Manşet

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