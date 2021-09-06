4th IWA Resource Recovery Confernace (IWARR 2021)
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4th IWA Resource Recovery Confernace (IWARR 2021)

4th IWA Resource Recovery Confernace (IWARR 2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü'nün, İstanbul Teknik Üniversitesi Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEMTEK) ile birlikte düzenlediği 5-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası 4th IWA Resource Recovery Conference'a (IWARR 2021) ait bilgi için www.

Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü'nün, İstanbul Teknik Üniversitesi Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEMTEK) ile birlikte düzenlediği 5-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen uluslararası 4th IWA Resource Recovery Conference'a (IWARR 2021) ait bilgi için www. iwarr2021. org web sayfasını ziyaret edebilir ve her türlü sorunuz ve katılım için iwarr2021@ankara. edu. tr mail adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

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