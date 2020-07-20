4N1K Düğün Filmi

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Büşra Yılmaz’ın aynı isimli kitabından uyarlanan 4N1K filminin üçüncü devam halkasının yönetmenliğini Deniz Coşkun yapıyor. Yönetmen: Deniz Coşkun Senaryo: Büşra Yılmaz Oyuncular: Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Turan Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: 4N1K Düğün Yapımcı Firma: Fabrika Yapım Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey Vizyon Tarihi: 06.11.2020 4N1K Düğün Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com