4N1K Düğün Filmi
4N1K Düğün filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 4N1K Düğün filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
20.07.2020 11:54 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:09
Büşra Yılmaz’ın aynı isimli kitabından uyarlanan 4N1K filminin üçüncü devam halkasının yönetmenliğini Deniz Coşkun yapıyor.
Yönetmen: Deniz Coşkun
Senaryo: Büşra Yılmaz
Oyuncular: Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Turan Cihan Şimşek, Sina Özer, Cemrehan Karakaş
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: 4N1K Düğün
Yapımcı Firma: Fabrika Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 06.11.2020
4N1K Düğün Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com