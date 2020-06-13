4K Oyunlar Yeni Nesil Ekran Kartlarıyla Geliyor Son zamanlarda büyük bir hareketlilik yaşayan oyun firmaları 4K oyunlar ile birlikte altın çağını yaşamak istiyor.

Son zamanlarda büyük bir hareketlilik yaşayan oyun firmaları 4K oyunlar ile birlikte altın çağını yaşamak istiyor. Gelen bilgilere göre, ekran kartı kısmında da yine aynı şekilde ilerleme yaşanacak. Böylece çok daha net görüntülerin olduğu oyunlar ortaya çıkacak.

Sektörün öncü şirketlerinden bir tanesi olan NVIDIA eşsiz ekran kartları, NVIDIA Ampere'in ve AMD'nin henüz yeni yeni ortaya çıkan AMD RDNA 2'nin, 4K oyun deneyim için eşsiz fırsatlar sunabileceği söyleniyor. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti modelinin dahi güncel ve yüksek kaliteye sahip oyunları 4K çözünürlükte stabil bir FPS değerinde ve pürüzsüz çalıştırmakta zorlandığı ifade ediliyor.

4K çözünürlükte oyun oynamak artık imkansız değil

Piyasanın en iyisi olarak kabul edilen ve yüksek fiyat etiketine sahip olan bir ekran kartının oyunları 4K çözünürlükte çalıştırırken zorlanması, gerçekten hayal kırıklığı yaratabiliyor. Üstelik bunlardan daha iyisi olduğu söylenebilecek cihazlar henüz yok.

4K oyun deneyimi yaşayamamak sinir bozucu görünse bile, kullanıma yeni sunulan NVIDIA Ampere ve AMD RDNA 2 ile bu durum farklı bir noktaya taşınabilir. Yeni ekran kartı mimarileri hakkında henüz çok bir bilgi bulunmasa bile, daha iyi performans gösterdiği ortada.

Mevcut orta düzey PC sistemlerinin ve ekran kartlarının 1440p gibi çözünürlükleri rahatlıkla kaldırabildiği ifade ediliyor. Yeni nesil ekran kartlarıyla 4K oyun oynamanın pürüzsüz hâle geleceği ve üst düzey deneyim sunacağı söyleniyor. Kendinizi gerçekten de oyunun içindeymiş gibi hissedebileceğiniz cihazların gelmesi çok uzak değil.