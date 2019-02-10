4d'li İşçilerden, Salıncaklı- Kaydıraklı Protesto

MERSİN'de, asgari ücretle çalıştırıldıklarını belirten 4D kadrosundaki işçiler, salıncağa binip, kaydırakta kayarak protesto eylemi yaptı.

Merkez Toroslar ilçesindeki Lütfü Oğuzcan Parkı'nda toplanan işçiler, hükümetten sosyal ve mali haklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Devletin kadrolu işçisi oldukları halde asgari ücretle çalıştırıldıklarını ve enflasyon farkını alamadıklarını öne süren işçiler, ellerinde; 'Sürekli işçi enflasyona yenik düştü', 'İnsanca yaşanabilir ücret istiyoruz', '4D'li işçi yüzde 4'e mahkum', 'Enflasyon farkı, tayin, terfi hakkı yok, zorla emeklilik var', 'Eşit işe eşit ücret', yazılı dövizler taşıdı.

Düzenlenen eylemde işçiler adına açıklama yapan Adil Muhtaroğlu, kendilerine öngörülen düşük düzeydeki sosyal ve mali hakların sinirlerinde tahribata yol açtığını ve hastalandıklarını söyledi. Toplu sözleşme haklarının ellerinden alındığını ileri süren Muhtaroğlu, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar vermiş olduğumuz mücadele sonucu Cumhurbaşkanımızın kararıyla kamuda kadroya geçtik. Mücadelemizin meyvesi olan toplu sözleşme hakkımız kadrodan sonra uygulanmadı. Bizlere öngörülen haklar bir sözleşmeyle sınırlandırıldı. 2020 yılına kadar enflasyon farkı alamayacağız. Yüzde 20'leri aşan enflasyona rağmen, altı ayda bir yüzde 4 ücret artışı öngörülüyor. Tayin, terfi hakkımız da olmayacak. Devletin kadrolu işçisiyiz, ama asgari ücretle çalıştırılacağız. İnsan onuruna yakışır bir şekilde yaşamak istiyoruz. Ev geçindiriyoruz, çocuk okutuyoruz. Maddi sıkıntılarımız çok fazla. Sorunlarımızın çözümü için Mart ayında gerçekleştirilecek olan ve tüm kamuda çalışanları kapsayacak toplu iş sözleşmesine bizlerin de dahil edilmesi gerekir. İşçilerin sonunda sabır taşları çatladı. Bugün hep birlikte doktora görüneceğiz."

Açıklamanın ardından, işçiler salıncakta sallanıp kaydıraktan kayan işçiler, daha sonra dağıldı. - Mersin

Kaynak: DHA