4B Yazılım'dan siber güvenlik sızma testleri hizmeti
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4B Yazılım'dan siber güvenlik sızma testleri hizmeti

30.11.2020 17:26 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:30
4B Yazılım'dan siber güvenlik sızma testleri hizmeti

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, teknolojinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı yöntemlerinin de gelişmekte olduğunu belirterek, "Biz de 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri olarak siber istasyon ve Siber...

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Adli Bilişim Mühendisi Olgucan Güden, teknolojinin gelişmesiyle beraber kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından siber saldırı yöntemlerinin de gelişmekte olduğunu belirterek, "Biz de 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri olarak siber istasyon ve Siber Güvenlik Araştırma Merkezinde (SİGAM) siber güvenlik alanındaki hizmetlerimizi sürekli geliştirmekteyiz" dedi.

Siber güvenlik alanında iç ağ testi, dış ağ testi, web/mobil uygulamaları testi ve sosyal mühendislik gibi sızma testlerini piyasanın çok altında makul rakamlarla sunduklarını ifade eden Güden, "Amacımız siber güvenlik sızma testleri ile işletmeleri güvenli bir hale getirmek ve özellikle KVKK uyum sürecinde teknik hususların giderilmesi noktasında çözümler üretmektir.

Son yıllarda özellikle de pandemi sürecini fırsat bilen bazı kötü niyetli bilgisayar korsanları tarafından ticari yazılımların fidye yazılımı ile şifrelendiğini ve yine buna bağlı olarak işletmelerden bu şifrenin kırılması için bitcoin karşılığı fidye istendiğine şahit olduk. Özellikle de veri barındıran şahıs ve firmalar bu korsanların hedefinde oluyor. Bunun yanı sıra internet erişimi olan herkes siber saldırılara açıktır. Siber güvenlik alanında tam anlamıyla güvenlikten bahsedemeyiz. Hatta sıkça 'güvenli sistem yoktur' cümlesini duyarsınız. Çünkü gerçekten güvenli sistem yoktur. Biz de imkanlarımız, yeteneklerimiz, bilgi ve birikimimizle siber güvenlik alanında çözümler üretmekteyiz. Ürün ve hizmetlerimiz hakkında sürekli web sayfamız güncellenmektedir. Ürün ve hizmetlerimizi firmamızın resmi internet sitesi www.4byazilim.com.tr adresinden takip edebilirsiniz" dedi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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