4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 21-05-2021 - Haberler
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4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 21-05-2021

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4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 21-05-2021

02. 02. 2021 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru içerisindeki linklerdir.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 02. 02. 2021 tarihli ve 31163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru içerisindeki linklerdir.

Atanmaya hak kazananların belirtilen belgeleri 03. 06. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlanıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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Haber: 4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar 21-05-2021 - Haberler
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