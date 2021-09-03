4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni
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4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni

4B Sözleşmeli Personel Yedek Adaylardan Atanmaya Hak Kazananlar Yeni
Habermetre - Haberler | Toplum

01. 07. 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

01. 07. 2021 tarihli ve 31528 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi gereğince yedek adaylardan atanmaya hak kazanan personellerin listesi duyuru ekindedir.

Aşağıda belirtilen evrakların 17. 09. 2021 tarihi mesai bitimine kadar hazırlayıp Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı listesi için tıklayınız.

Hastane Tıbbi Laboratuvar Teknikeri listesi için tıklayınız.

İstenilen Belgeler İçin tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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