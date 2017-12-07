4B kadro statüsü nedir? Hangi işçileri kapsamaktadır? Geçtiğimiz gün taşeron işçilerine kadro müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını açıkladı. Peki taşerona 4B kadro statüsü nedir? 4A ile arasındaki fark ne? İşte 4B grubu kadrosu ile ilgili tüm bilgiler...

2018 yılı itibariyle binlerce taşeronlu kadroya alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını söylemesi ardından 4B grubu merak konusu oldu. Peki 4 B grubuna kimler girebiliyor? 4A ile arasındaki fark ne?

Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor. Devlet memurları yasasına göre 4A, 4B, 4C ve 4D olmak üzere dört ayrı kategoride çalışan bulunuyor. 4A'lılar iş garantisi bulunan klasik devlet memurlarını kapsıyor.

4 A GRUBU KADRO VE 4 B GRUBU KADRO NEDİR?

• (A) grubu kadrolar; mesleğe KPSS'nin ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır. (Müfettiş yardımcılığı, uzman yardımcılığı, kaymakam adaylığı vb)

(B) grubu kadrolar ise; kariyer meslek olarak anılan meslekler dışında kalan diğer kadrolar olarak tanımlanmıştır. (Örneğin, mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru, VHKİ vb.) Bu kadrolara ilk defa atanacak personelin KPSS'ye girerek ÖSYM tarafından ilan edilecek KPSS Tercih Kılavuzunda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına ait boş kadrolardan durumlarına uygun olanları tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde bilgisayar ortamında yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.