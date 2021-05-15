499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı
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499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı

499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı.

TÜRKİYE'de koronavirüsle mücadele kapsamında 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre; koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşılanması sürüyor. Şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere 499 bin personele aşı randevusu açıldı. Bu da eğitim camisinin yüzde 40'ını kapsıyor. Bakanlık yetkilileri, tedarik süreciyle eş zamanlı olarak tüm öğretmenler ve okul çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağını kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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