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Ülke çapında 492 cinayetten sorumlu olan silahlı Júlio Santana'nın gerçek hikayesinden uyarlanan filmde Hristiyan, yardımsever bir adam ve iyi bir oğul olan Júlio, tetiği her çekişinde vicdanıyla her zaman iç hesaplaşma yaşar.

Yönetmen: Henrique Goldman

Senaryo: Henrique Goldman, George Moura

Oyuncular: Marco Pigossi, Fabiula Nascimento , André Mattos, Jessica Alencar, Breno, Demy Britto, Gillray Coutinho, Hygor Diniz, Jota Ferreira, André Luiz, Augusto Madeira , Matheus Nachtergaele, Martha Nowill, Marie Paquim, Dante Parreão, Antonio Piaui, Marcelo Madureiro Soares, Tony Tornado

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: O Nome da Morte

Yapımcı Firma: Vişne Production

Yapım Yılı: 2017

Yapım Ülkesi: Brezilya

Orijinal Dili: Portekizce

Filmin Süresi: 98 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 05.03.2021

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Kaynak: InterSinema.com