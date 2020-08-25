492 Filmi
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Ülke çapında 492 cinayetten sorumlu olan silahlı Júlio Santana'nın gerçek hikayesinden uyarlanan filmde Hristiyan, yardımsever bir adam ve iyi bir oğul olan Júlio, tetiği her çekişinde vicdanıyla her zaman iç hesaplaşma yaşar.
Yönetmen: Henrique Goldman
Senaryo: Henrique Goldman, George Moura
Oyuncular: Marco Pigossi, Fabiula Nascimento , André Mattos, Jessica Alencar, Breno, Demy Britto, Gillray Coutinho, Hygor Diniz, Jota Ferreira, André Luiz, Augusto Madeira , Matheus Nachtergaele, Martha Nowill, Marie Paquim, Dante Parreão, Antonio Piaui, Marcelo Madureiro Soares, Tony Tornado
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: O Nome da Morte
Yapımcı Firma: Vişne Production
Yapım Yılı: 2017
Yapım Ülkesi: Brezilya
Orijinal Dili: Portekizce
Filmin Süresi: 98 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 05.03.2021
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Kaynak: InterSinema.com