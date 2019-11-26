49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

26.11.2019 11:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:00

Gaziantep'te hakkında 29 ayrı yakalama emri ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı operasyon ile yakalandı.



Çeşitli mahkemelerce hakkında 29 ayrı yakalama emri ve "Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik ve Özel Belgede Sahtecilik" gibi suçlardan toplam 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs yakalandı. 2014 yılından bugüne kadar aranan şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan sıkı takip ve titiz araştırmalar sonucu Fidanlık Mahallesi'nde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA