49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali konserlerle devam etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" ikinci gününde konser etkinlikleriyle devam etti.

Festival alanında gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Elif Buse Doğan sahne aldı. Türk Halk Müziği'nin sevilen türkülerini seslendiren Elif Buse Doğan "Cemalin cemalim" ve "Dam başında sarı çiçek" gibi Ürgüp türküleriyle katılımcıları eğlendirdi.

Daha sonra pop sanatçısı Buray, sahneye çıktı. Buray, "Alaz alaz", "Mecnun", "Kabahat bende" gibi sevilen şarkılarını seslendirirken konseri izleyen vatandaşlar da sanatçıya eşlik etti.

Yaklaşık 30 bin kişinin takip ettiği etkinlikte, çok sayıda sıcak hava balonu konserler boyunca görsel şölen sergiledi.