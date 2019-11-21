49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi
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49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildiAMASYA - Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti.

21.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 23:47
49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi

- Amasya Asayiş Şube ekipleri 49'dan fazla suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesini çökertti. Şüphelilerin görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı.

Amasya, Çorum ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüpheliler, asayiş şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: 49 suç kaydı bulunan 4 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi
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