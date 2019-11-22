49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Haberler » 3. Sayfa » 49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

22.11.2019 14:41 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:46
49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.


Amasya, ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüphelileri, Amasya Asayiş Şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - AMASYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.