49 Orta, Sıfır Gol!

CELAL UMUT EREN

Beşiktaş, Demir Grup Sivas deplasmanında rakibini adeta ortaya boğdu ancak bu ortaların hiçbirinden gol bulamadı. OPTA'nın hazırladığı analizde, siyah-beyazlıların kenar ortalardaki aktifliğine karşın, gol konusunda zayıf kalması öne çıktı. Atılan tek gol Negredo'nun penaltısıyla geldi.

Buna göre ilk 45 dakikada 19 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Kartal'da kenar oyuncuları, 9 kez hücum ortaları denedi. Bu istatistik ligin ilk yarısının en iyisi olarak not edildi. Ancak esas patlama ikinci yarıda geldi.

Şenol Güneş'in takımı bu sezon Süper Lig'de en fazla orta girişiminde bulunduğu maçı oynadı ve toplamda 49 ortaya ulaştı. Sivasspor maçı bu sezon ligde en fazla orta yapılan iki karşılaşmadan biri oldu. En fazla orta yapılan karşılaşma 10. haftada oynanan ve 54 orta yapılan Fenerbahçe-Kayserispor maçıydı.

Bu arada Sivasspor karşısında 5 hücum ortası yapan, 8 orta girişiminde bulunan Quaresma ilginç bir rekorun sahibi oldu. Portekizli futbolcu bu sezon lig maçlarında toplamda 212 orta girişiminde bulundu ve 59 isabet sağladı. La Liga'nın yenilgisiz lideri Barcelona'nın bile bu sezon ligde takım olarak toplam 185 orta girişimi oldu. Böylece Quaresma tek başına Barça'yı solladı.

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