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49 milyon 270 bin yeni nesil kimlik kartı verildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

02.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:35
49 milyon 270 bin yeni nesil kimlik kartı verildi

İçişleri Bakanı Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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