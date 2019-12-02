49 milyon 270 bin yeni nesil kimlik kartı verildi

02.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:35

İçişleri Bakanı Soylu, "Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır" dedi.