- 49 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü: 7 yaralı

- 49 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü: 7 yaralı Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Şarika kentinde 49 katlı bir gökdelende çıkan yangın, yaklaşık 2 buçuk saat sonra söndürüldü.

- 49 katlı gökdelende çıkan yangın söndürüldü: 7 yaralı

EL ŞARİKA - Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Şarika kentinde 49 katlı bir gökdelende çıkan yangın, yaklaşık 2 buçuk saat sonra söndürüldü. Yangında 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah kentinin El Nahda bölgesinde bulunan 49 katlı bir gökdelende dün yerel saatle 21.00'de yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 buçuk saat süren itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından söndürüldü. Sharjah hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yangın sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. Yangın nedeniyle yanan gökdelendeki sakinler ile çevredeki 5 binada yaşayan insanların tahliye edildiği ifade edildi. Yangın sırasında kopan parçalar çevrede bulunan araçların üzerine düşmesi sonucu çok sayıda aracın kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.

Kaynak: İHA