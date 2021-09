İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali sona erdi.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, festival, İstanbul'un 14 mekanında gerçekleştirilen 20 konserde, Türkiye ve yurt dışından 30'dan fazla solist, topluluk ve orkestrayı ağırladı.

İstanbul'un çeşitli parklarında ücretsiz gerçekleşen 5 konsere de ev sahipliği yapan festival kapsamında çocuklara ve gençlere yönelik doğa yürüyüşleri, atölye çalışmaları ve aktiviteler düzenlendi. Konserlerde 18 eserin Türkiye ve dünya prömiyeri yapıldı.

Festivalin açık havada gerçekleştirilen konserlerini 10 bine yakın kişi izledi.

Konserlerde Tekfen Filarmoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Accademia Bizantina, Festival Orkestrası, Modigliani Quartet ve casalQuartet gibi toplulukların yanı sıra Fazıl Say, Anna Vinnitskaya, Alexander Rudin, Hande Küden, Paul Meyer, Simon Ghraichy, Martynas Levickis ve Ufuk-Bahar Dördüncü'nün de arasında bulunduğu isimler sahne aldı.

Konserler İstanbul'daki açık hava mekanlarında gerçekleşti

Festivalin konserleri bu yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Maximum Uniq Açıkhava, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı, Arter Arka Bahçe, Rahmi M. Koç Müzesi, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus ve Saint Benoit Fransız Lisesi Avlusu gibi mekanlarda düzenlendi.

İstanbul Müzik Festivali kapsamında ayrıca Habitat Parkı, Etiler Sanatçılar Parkı, Fenerbahçe Parkı ve Yıldız Parkı'nda ücretsiz hafta sonu konserleri verildi.

İKSV Alt Kat iş birliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı etkinlikte ise çocuklar için ücretsiz atölye ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu yılki teması "Başka Bir Dünya Mümkün" olarak belirlenen festivalin açılış konserinde şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası sahnede piyanist Anna Vinnitskaya'ya eşlik etti.

Onur Ödülleri bu yıl Cihat Aşkın ve Peteris Vasks'a, geçen yıl salgın koşulları nedeniyle verilemeyen Yaşam Boyu Başarı Ödülü Allexander Rudin'e sunuldu.