16.09.2019 22:14

Kayseri'de, Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Kayseri Otogarı çevresinde düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu olduğu belirlenen 49 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenlerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan, Kayseri'de son bir ayda 131 düzensiz göçmenin yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA