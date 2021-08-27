49 AĞACIN DİKİMİNE BAŞLANDI
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49 AĞACIN DİKİMİNE BAŞLANDI

49 AĞACIN DİKİMİNE BAŞLANDI
Habermetre - Haberler | Toplum

49 AĞACIN DİKİMİNE BAŞLANDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kentin en modern ve güzel meydan ve caddesi olması için başlattığı Kent Estetiği Projesinin ilk etabında kullanılmak üzere 49 ağacın dikimine başlandı.

49 AĞACIN DİKİMİNE BAŞLANDI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün kentin en modern ve güzel meydan ve caddesi olması için başlattığı Kent Estetiği Projesinin ilk etabında kullanılmak üzere 49 ağacın dikimine başlandı. Ayrıca belirlenen bölgelerin çimlendirilmesi de yapıldı.

Düzce Belediyesi Kent Estetiği Projesi çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda alt yapısı tamamen yenilenen ardından beton dökülerek kaldırım taşları döşenen İstanbul Caddesinde çalışmalar hummalı bir şekilde ilerliyor. Fen İşlerine bağlı ekipler bir yandan kaldırım taşlarını döşerken bir yandan da üst yapı ile ilgili çalışmaları yürütüyor. Ekipler son olarak 49 adet ağacın dikimine başladı.

MANOLYA VE SÜS ERİĞİ AĞAÇLARI ESTETİK KAZANDIRACAK

Valilik önünden Yapı Kredi Bankasına kadar olan alanda yol boyunca 35 manolya ağacı dikilirken yeşil alan ağaçlandırması için ise 4 manolya ve 10 süs eriği ağacı dikilerek caddeye estetik kazandırılmış olacak.

Öte yandan ekipler, Valilik önüne 300 metrekare ve Ziraat bankası önüne de 150 metrekare rulo çim uygulamasını gerçekleştirdi.

KENT MERKEZİ CAZİBE BÖLGESİ OLACAK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Estetiği projesinin tamamlanması için belediye imkanlarının seferber edildiğini belirtti. Projeyi yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Özlü, " Düzcelilerin beğeneceği ve kente değer katacağını düşündüğümüz projemizi bir süre önce başlatmıştık. Artık estetik güzelliğin ön planda olduğu çalışmalara başlıyoruz. Bugün 49 ağaç geldi ve arkadaşlarımız hemen belirlenen yerlere dikmeye başladılar. Proje tamamlandığında kentin merkezi cazibe bölgesi olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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