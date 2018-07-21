Ülke genelinde 33 bin 334 personel, 8 bin 505 karma ekip, 38 dedektör köpeğin katılımıyla eş zamanlı olarak "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" gerçekleştirildi. Uygulamada 489 aranan şahıs yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğünce araç camı silmek, insanları taciz ederek para vermeye zorlamak, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yapmak veya dilenmek suretiyle toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşüren özellikle yerli ve yabancı çocuklar ile yetişkin kişilerin tespit edilip yakalanmasına ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik "Huzurlu Sokaklar Uygulaması-2" düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde yurt genelinde Emniyet, Göç İdaresi, Belediye Başkanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin katılımı ile oluşturulan karma ekiplerle 2 Temmuz 2018 Cuma günü ülke genelinde eş zamanlı olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, alışveriş merkezi, vb.) yerlerde gerçekleştirildi.

"489 KİŞİ YAKALANDI"

33 bin 334 personel, 8 bin 505 karma ekip, 38 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın sonucunda; 233 bin 16 şahıs kontrol edildi, 489 aranan şahıs yakalandı. 24'ü kayıp çocuk olmak üzere 25 kayıp şahıs bulundu ve kayıp çocuklar ailelerine teslim edildi. 69'u Suriyeli ve yabancı uyruklu dilenciler olmak üzere toplam 550 şahsa adli/idari işlem yapıldı ve bunlardan 24'ü gözaltına alındı. 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 489 şahsa dilencilik, rahatsız etme, emre aykırı davranış, trafiği tehlikeye sokma suçlarından 54.875,00 TL idari para cezası kesildi ve dilencilik yapan şahısların üzerinden çıkan 1.748,00 TL kamuya devredildi. 68 yabancı uyruklu şahıs idari işlem yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi. Dilencilik yapan 17'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 61 çocuk ailelerine teslim edildi. Diğer yandan, trafikte 65 bin 14 araç kontrol edildi, 19 aranan araç yakalandı, eksiği tespit edilen 965 araca 422.521,00 TL idari para cezası kesilerek, 243 araç trafikten men edildi. Bin 468 umuma açık işyeri kontrol edildi, 5 umuma açık işyerine işlem yapıldı. 4 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, bin 205 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 4 adet kesici/delici alet, 3 adet kuru sıkı tabanca, 224 gram esrar, 3,45 gram bonzai, 5 adet uyuşturucu hap ve 591 paket kaçak sigara ele geçirildi.