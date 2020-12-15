480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı
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480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı

15.12.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:18
480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 480 esnafa yönelik biner liralık ayni destek yardımları, teslim edilmeye başlandı.

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 480 esnafa yönelik biner liralık ayni destek yardımları, teslim edilmeye başlandı.

Körfez Belediyesi tarafından ilçede bulunan 480 esnafa yönelik biner liralık ayni destek yardımları, teslim edilmeye başlandı. Aralık ayı meclis toplantısında meclisteki tüm siyasi partilerin ortak kararı ile esnafa ayni yardımda bulunulması kararlaştırılmış, Esnaf ve Ticaret Odası ile görüşmeler yapılmıştı. Bugün Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından esnaflara biner liralık yardım çekleri teslim edilmeye başlandı. Yardım kartlarını teslim almaya gelen esnaflarla sohbet eden ve zor bir süreçten geçiyoruz diyen Başkan Şener Söğüt, "Tabi bizimkisi biraz olsun bu zor süreçte sizlere can suyu olması temennisi. Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz de destek paketlerini açıkladı. Süreci birlikte atlatacağız. Bizler Körfez Belediyesi olarak bu zor günlerde sizlerin yanınızdayız. Hep beraber aşacağız. Bu kötü günleri geride bırakıp güzel günlerde tekrar hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

480 esnafa yapılacak olan biner liralık ayni yardım kartlarının teslimi Körfez Belediyesi hizmet binası içerisindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde elden teslim edilecek. Kartlarını alan esnaflarımız, ilçe sınırları içerisinde bulunan market gibi alışveriş alanlarında yardım kartlarını kullanabilecek. - KOCAELİ

480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı
480 esnafa 1000'er liralık ödeme desteği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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