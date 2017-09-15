48 yıllık hastane binası böyle yıkıldı

Patlayıcı kullanmadan gerçekleştirilen yıkımda bina saniyeler içerisinde yerle bir oldu



ADIYAMAN - Adıyaman eski Devlet Hastanesi binası patlayıcı kullanılmadan beton kolonlara yapılan müdahale ile saniyeler içinde yıkıldı.

Adıyaman'a 1969 yılında ilk bloku yapılan Adıyaman eski Devlet Hastanesi binasının yıkım anı kameralara yansıdı. Hiçbir patlayıcı kullanılmadan, iş makinelerinin kolonları zayıflatarak yaptığı müdahale sonrası bina saniyeler içinde yıkıldı. Dört katlı binanın yıkılmasıyla birlikte mahalleyi toz bulutu kapladı.

Turgutreis Mahallesi'nde bulunan ve yıkımı gerçekleştirilen hastane binasının yerine 150 yataklı yeni bir devlet hastanesinin yapılacağı öğrenildi.