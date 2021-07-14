48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
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48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor

48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla Ortaca ilçesinde oturmakta olan evli üç çocuklu dikiş makinesi ustası Mehmet Seyiş (66), 48 yıldır kendisinin öğrendiği dikiş makinelerini ilerlemiş yaşına rağmen can vermeye devam ediyor.

Muğla Ortaca ilçesinde oturmakta olan evli üç çocuklu dikiş makinesi ustası Mehmet Seyiş (66), 48 yıldır kendisinin öğrendiği dikiş makinelerini ilerlemiş yaşına rağmen can vermeye devam ediyor.

Dikiş makinesi tamirciliğini evlerindeki dikiş makinesini, 13 yaşındayken kurcalayarak işe başladığını belirten Seyiş, "Evimizdeki dikiş makinesini evde annem ve babam olmadığı zaman başına geçerek tornavida ile orasın burasını kurcalarken öğrenmeye başladım. Ben çok meraklı biriyim. Bu yüzden babamdan çok azar işittim ama öğrendim. Halen ekmeğimi dikiş makinelerine, tamirattan kazanmaktayım" dedi.

"Beş gün gurbetteyim."

Haftanın beş günü mütevazı aracı ile gurbet yollarına düştüğünü belirten Seyiş, "Dolmuş türü aracımla içerisine dikiş makinelerinin yedek parçalarını yükleyerek haftanın beş günü Antalya, İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa illerinin ilçelerine giderek bozulan dikiş makinelerini tamir etmekteyim. Duruma göre bir ilçede iki veya üç gün dolmuşumun içerisinde kalmaktayım" dedi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tezgah açan Seyiş, mesleğini severek yaptığını belirterek, "Önce mesleğimi, sonra yaptığım işi severim. Ben müşteriden önce kendim yaptığım işten memnun olduktan sonra makinesini teslim ederim" dedi.

Haftanı beş günü gurbette dikiş makineleri tamirat ile geçtiğini belirten Mehmet Seyiş, "Tamirat nedeniyle dolmuşumla binlerce yol almaktayım. Geceleri dolmuşta yatmaktayım. Lokantadan yemek yemekteyim" dedi.

Geleneğimizde, genç kızlar evlenecekleri zaman mutlaka çeyizlerinde mutlaka bir dikiş makinesi olmakta olduğunu belirten Seyiş, "Her genç kızın çeyizinde dikiş makinesi bulunur. Elle, ayakla ve motorlu olanlarına sahip olurlar ama bunların evlerde bakımlarını da yapmaları gerek. En basiti, makinelerini yağsız bırakmasınlar. Üzerlerine örtmeleri alınacak önlemlerden birisidir" dedi. - MANİSA

48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor
48 yıldır dikiş makinelerine hayat veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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