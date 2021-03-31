48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

Haberler.com - Haberler | Politika
48 yaşındaki belediye başkanı 'Sıram geldi' diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırıp koronavirüs aşısı yaptırması tepki topladı.

Bir seneyi aşkın süredir boğuştuğumuz koronavirüs salgınıyla mücadele, aşı uygulaması ile başka bir boyuta taşındı. 14 Ocak'ta başlayan uygulama ile ülkemizde 16 milyona yakın insan koronavirüs aşısı oldu.

Aşılama süreci ise farklı öncelik gruplarına göre şekilleniyor. İlk grupta yaşlılar yer alırken gidişat hem yaş hem de kritik görevlerde bulunan kişiler arasında farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şu anda ülkemizde 60 yaş üstü bireyler ve eşleri için randevu sistemi açılmış durumda.

AŞIYI BİZZAT BAŞHEKİM, ODASINA GELİP YAPTI

Milyonlarca insan aşı için gün beklerken 48 yaşındaki Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın makam odasında koronavirüs aşısı yaptırması ise tepki çekti. Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Feyza Betül Yıldız ile beraberindeki sağlık personeli Murat Karaman yaptı.

48 yaşındaki belediye başkanı 'Sıram geldi' diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

TEPKİ TOPLADI

Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları aşı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Yıldırım'a tepki gösteren DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu, "25 Ekim 1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AK Parti'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'sıram geldi' diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor… Bu muhteremin özelliği ne de makamında aşı oluyor?" ifadelerini kullandı. Yapılan diğer yorumlar ise şu şekilde:

  • "Çorumoğuzlar belediyesi Muzaffer Yıldırım'a ayıp ayıp diyorum.
  • Bir de paylaşıyor gerçekten anlamıyorum.
  • E korona geçirmiş işte şimdi aşı olmasa da olurmuş..."

İlgili Haberler

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında? Ahmet Çağlar Özketen biyografisi!
Ahmet Çağlar Özketen kimdir? Dr. Ahmet Çağlar Özketen kaç yaşında? Ahmet Çağlar Özketen biyografisi!

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Erkan Kandemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Türkan Şoray Burcu Biricik
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 10:28:51. #1.16#
title