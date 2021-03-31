48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı

Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın Oğuzlar Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Feyza Betül Yıldız ve bir sağlık görevlisini başkanlık makamına çağırıp koronavirüs aşısı yaptırması tepki topladı.

Bir seneyi aşkın süredir boğuştuğumuz koronavirüs salgınıyla mücadele, aşı uygulaması ile başka bir boyuta taşındı. 14 Ocak'ta başlayan uygulama ile ülkemizde 16 milyona yakın insan koronavirüs aşısı oldu.

Aşılama süreci ise farklı öncelik gruplarına göre şekilleniyor. İlk grupta yaşlılar yer alırken gidişat hem yaş hem de kritik görevlerde bulunan kişiler arasında farklı etkenlere bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Şu anda ülkemizde 60 yaş üstü bireyler ve eşleri için randevu sistemi açılmış durumda.

AŞIYI BİZZAT BAŞHEKİM, ODASINA GELİP YAPTI

Milyonlarca insan aşı için gün beklerken 48 yaşındaki Çorum Oğuzlar İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'ın makam odasında koronavirüs aşısı yaptırması ise tepki çekti. Yıldırım'ın aşısını Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Feyza Betül Yıldız ile beraberindeki sağlık personeli Murat Karaman yaptı.

TEPKİ TOPLADI

Başhekim ve personelinin belediyeye giderek başkanlık makamında yaptıkları aşı, sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Yıldırım'a tepki gösteren DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Oğuz Vargeloğlu, "25 Ekim 1972 doğumlu olması ve Covid geçirmesine rağmen AK Parti'li Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım 'sıram geldi' diye aşı oluyor ve bunu sosyal medyasından utanmadan paylaşıyor… Bu muhteremin özelliği ne de makamında aşı oluyor?" ifadelerini kullandı. Yapılan diğer yorumlar ise şu şekilde: