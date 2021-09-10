48 suçtan aranan şüpheli, Konya'da yakalandı

KONYA'da, 28 ilde 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' dahil 48 suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen Habil F. (38) yakalandı.

KONYA'da, 28 ilde 'dolandırıcılık' ve 'güveni kötüye kullanma' dahil 48 suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı verilen Habil F. (38) yakalandı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 ilde 'dolandırıcılık' ile 'güveni kötüye kullanma' dahil 48 suçtan kaydı ve 13 mahkemece hakkında yakalama kararı bulunan Habil F.'nin, 42 AHF 96 plakalı araçla Pirebi Mahallesi Larende Caddesi'nde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin aracı takibe alındı ve operasyon düzenlendi. Habil F. gözaltına alınırken, yapılan aramada 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Habil F., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural