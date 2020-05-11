48 saatte 13 bin 716 kişiye ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı 2 gün süresince kurallara uymayan 13 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 2 gün süresince kurallara uymayan 13 bin kişiye idari veya adli işlem yapıldığını açıkladı. 24 ile giriş çıkışların da halen kapalı olduğu belirtildi.

Virüsü de kısıtlamayı da umrsadılar ama cezadan kaçamadılar. 48 saatlik sokak kısıtlamasında toplam 13 bin 716 kişiye eza kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada kısıtlamaların 65 yaş üstü vatandaşlarla, 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sürdüğü, 24 ile giriş-çıkışların da kapalı olduğu belirtildi.

Bakanlık 39 ilde köy, mahalle ve belde gibi toplam 111 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığını duyurdu.. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 96 bin 658. 61 ildeki 303 yerleşim yerinde ise karantina sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA