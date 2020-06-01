48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 gösterdiğinde sona erdi. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ıssız kalan en işlek caddeler tekrardan hareketlendi. Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. Emniyetten alınan bilgiye göre, ---- kişiye ----- idari para cezası, ---- kişiye ise adli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA