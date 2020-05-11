48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 9- 10 Mayıs tarihleri arasında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 2 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Roman vatandaşlar tarafından kent merkezinde klarnet eşliğinde mini konser verildi. Roman vatandaşlar sergilediği performans vatandaşlara moral oldu.

Kaynak: İHA