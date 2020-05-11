48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı
11.05.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:47

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 9- 10 Mayıs tarihleri arasında 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 2 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Roman vatandaşlar tarafından kent merkezinde klarnet eşliğinde mini konser verildi. Roman vatandaşlar sergilediği performans vatandaşlara moral oldu.

48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Haber
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Haber
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Haber
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
21 yaşındaki oğlunu öldürüp kaçan baba intihar etti
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Yasak biter bitmez sokağa çıkan vatandaşlar, çiftetelli oynadı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüsten 47 vatandaşımız hayatını kaybederken 1542 yeni vaka tespit...
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Son dakika: İran medyası: İran donanması Basra Körfezi'nde yanlışlıkla kendi gemisini vurdu
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da 10 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 235 kişi hayatını kaybetti
Grup Yorum üyesinin cenazesi ile ilgili yorum yapan il başkanı, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Grup Yorum üyesinin cenazesi ile ilgili yorum yapan il başkanı, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla görevden alındı
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk büyük adımları yarın atılacak
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Vaka sayısının arttığı Van'da Vali uyardı: İlimizde en riskli dönemi yaşıyoruz
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
Son dakika: 2 günlük sokağa çıkma yasağında 13.716 kişiye ceza kesildi
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
MİT, Kenya'da kaçırılan İtalyan vatandaşını kurtardı
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Karabük Valisi Fuat Gürel: Kentte son 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Antalya'da iki ayrı traktör kazasında biri çocuk iki kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Hazal Kaya Fahriye Evcen Hatice Çarpar
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Utku Yuvakuran Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Mayıs Antalya 21 Mart
Şu an buradasınız: 48 saat süren kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 16:22:17. #1.15#
title